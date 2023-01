न्यूयार्क. ट्वीटर के माल‍िक और अरबपत‍ि एलन मस्‍क (Elon Musk) अपने च‍िर पर‍िच‍ित अंदाज को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं. ताजा मामला अब एक यूट्यूबर फैन को गले लगाने का सामने आया है. दरअसल, एलन मस्‍क के सुपरफैन यू् ट्यूबर फ़िदियास (YouTuber Fidias) खुद को गले लगाने के ल‍िए लंबे समय से ट्विटर मुख्यालय (Twitter HQ) के बाहर डेरा डाले हुए थे. अब उनकी इस ज‍िद के आगे एलन मस्‍क ने भी हथ‍ियार डाल द‍िये और उनको गले लगा ल‍िया. हालांक‍ि एलन मस्‍क की मां माये यूट्यूबर फ‍िद‍ियास से बहुत खुश नहीं थीं.

फ‍िद‍ियास के समर्थकों के इंस्‍टाग्राम (Instagram) पर स्‍पैम ट‍िप्‍पण‍ियों से एलन की मां बेहद नाराज थीं. लेक‍िन बेटे ने हाल में अपने अध‍िक खुले व‍िचारों का संकेत द‍िया था. इन व‍िचारों के खुलेपन के चलते ही समर्थकों की ट‍िप्‍पण‍ियों को नजरंदाज करते हुए उन्‍होंने सुपरफैन को गले लगाया है.

एलन मस्‍क द्वारा यूट्यूबर फ‍िद‍ियास को गले लगाने की फोटो को ट्वीटर पर साझा क‍िया गया. फ‍िद‍ियास (Youtuber Fidias) ने इसको न केवल साझा क‍िया बल्‍क‍ि इसको लेकर बेहद ही खुशी का इजहार भी क‍िया है. उनके चेहरे से झलक रही खुशी बरबस देखी जा सकती है.

उन्‍होंने यह भी कहा क‍ि मैंने देखा है कि एलन मस्क धरती के सबसे ‘डाउन टू अर्थ’ इंसानों में से एक हैं. वह मुझे हर किसी के प्रति भला होने के साथ-साथ एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी प्रेरित करते हैं.

We are definitely living in a simulation @elonmusk ! Happy National Hugging Day everyone pic.twitter.com/uVzxTwHrDJ

— Fidias (@Fidias0) January 21, 2023