Chandrayaan-3 VS Interstellar: भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर इतिहास रचने को तैयार है. इस समय पूरी दुनिया की नजरें भारत के इसरो के चंद्र मिशन पर टिकी हुई हैं. इस दौरान एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया है कि चंद्रयान-3 का बजट हॉलीवुड के क्रिस्टोफर नेलॉन की विज्ञान-फंतासी आधारित फिल्म ‘इंटरस्टेलर’ से भी कम है. ट्वीट के वायरल होने के बाद टेस्ला और X के प्रमुख और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए कहा, “मिशन भारत के लिए अच्छा है.”

एक्स पर @Newsthink नाम की आईडी से पोस्ट किया गया है जिसमें चंद्रयान-3 और इंटरस्टेलर मूवी का पोस्टर लगाया हुआ है. इस पोस्ट में लिखा है, ‘आपको आश्चर्य होगा, चंद्रयान-3 का बजट ($75 मिलियन) हॉलीवुड फिल्म इंटरस्टेलर ($165 मिलियन) से कम है.’ इस ट्वीट पर एलन मस्क ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. आपको बताते चले साल 2013 में भारत मार्स मिशन के गगनयान का बजट भी हॉलीवुड फिल्म ‘ग्रेविटी’ से काफी कम था. फिल्म ग्रेविटी का बजट 644 करोड़ रुपये था जबकि गगनयान का बजट मात्र 470 करोड़ रुपये था.

Kinda crazy when you realize India’s budget for Chandrayaan-3 ($75M) is less than the film Interstellar ($165M)😯🚀 #Chandrayaan3 #moonlanding pic.twitter.com/r2ejJWbKwJ

— Newsthink (@Newsthink) August 21, 2023