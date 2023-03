एलन मस्क ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- डोनाल्ड ट्रंप की 2024 में होगी बंपर जीत! कारण भी बताया

वाशिंगटन. टेस्ला (Tesla) और ट्विटर (Twitter) के CEO अरबपति एलन मस्क (Elon Musk) ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा दावा किया है. ट्विटर के नए बॉस ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की गिरफ्तारी हो जाती है तो वह भारी जीत के साथ राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुने जा सकते हैं. उनका यह बयान ट्रंप के उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है बयान के बाद आया.

न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि उन्हें मंगलवार को गिरफ्तार किया जाएगा. ट्रंप ने अपने सोशल नेटवर्क ट्रुथ पर एक पोस्ट में कहा कि कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है. ट्रंप ने कहा कि उन्हें मैनहट्टन जिला अटॉर्नी के कार्यालय द्वारा लाए गए एक मामले में मंगलवार को गिरफ्तार किए जाने की आशंका है. इसके बाद इस खबर पर मस्क ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

If this happens, Trump will be re-elected in a landslide victory

— Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2023