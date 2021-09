एलन मस्क की कंपनी ने रचा इतिहास, 4 आम लोगों को रॉकेट से स्पेस में भेजा

वॉशिंगटन. अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) ने इतिहास रच दिया. स्पेसएक्स ने भारतीय समयानुसार सुबह 5:33 बजे पहली बार 4 आम लोगों को अंतरिक्ष में भेजा. नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर से फॉल्कन-9 रॉकेट की लॉन्चिंग हुई. इसके करीब 12 मिनट बाद ड्रैगन कैप्सूल रॉकेट से अलग हो गया. यह कैप्सूल 357 मील यानी करीब 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में तीन दिन चक्कर लगाएगा.

2009 के बाद पहली बार इंसान इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है. मई 2009 में वैज्ञानिक हबल टेलिस्कोप की रिपेयरिंग के लिए 541 किलोमीटर की ऊंचाई पर गए थे. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर अंतरिक्ष यात्रियों का आना-जाना लगा रहता है, लेकिन यह 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस मिशन को इंस्पिरेशन 4 नाम दिया गया है.

स्पेसएक्स की यह उड़ान फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा संचालित है. इस तरह के दल को अंतरिक्ष मिशन पर भेज कर यह संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि अंतरिक्ष अब सबके लिए खुल रहा है. इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं अरबपति व्यापारी जैरेड आइजैकमैन.

