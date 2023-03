भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे एरिक गार्सेटी, 2 साल से खाली था पद, कौन है जो बाइडन का यह खास नेता...जानें सब

नई दिल्ली. लॉस एंजिल्स के पूर्व मेयर एरिक गार्सेटी (Eric Garcetti) भारत में अमेरिका के नए राजदूत (US ambassador to India) होंगे, इसकी पुष्टि हो चुकी है. वह जनवरी 2021 से खाली इस पद को ग्रहण करेंगे. अमेरिकी सीनेट ने बुधवार को गार्सेटी की नियुक्ति की पुष्टि की. बुधवार को सीनेट में मतदान के बाद उनके नाम पर मुहर लगी. अमेरिकी कांग्रेस (संसद) में एरिक गार्सेटी का नामंकन जुलाई 2021 से ही लंबित था. उस समय उन्हें राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) ने इस पद के लिए नॉमिनेट किया था.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के करीबी इस नेता के पक्ष में 52 वोट पड़े, जबकि 42 वोट उनके खिलाफ पड़े. 52 वर्षीय एरिक गार्सेटी नई दिल्ली में केन जस्टर की जगह लेंगे, जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड (Donald Trump) ट्रम्प द्वारा नामित किया गया था और मई 2017 में भारत में अमेरिका का राजदूत बनाकर भेजा गया था. जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.

राष्ट्रपति जो बाइडन का जताया आभार

अपने नामांकन की मंजूरी मिलने के बाद एरिक गार्सेटी ने खुशी का इजहार किया. उन्होंने एक बयान में कहा कि वह आज के नतीजे से काफी खुश हैं. लंबे समय से खाली पड़े महत्वपूर्ण पद को भरना जरूरी था. उन्होंने अपने बयान में आगे कहा] ‘मैं राष्ट्रपति जो बाइडन और व्हाइट हाउस का आभारी हूं. मैं भारत में हमारे महत्वपूर्ण हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली अपनी सेवा शुरू करने के लिए तैयार और उत्सुक हूं.’

Former Los Angeles Mayor Eric Garcetti to be Ambassador to the Republic of India, tweets United States Senate Periodicals https://t.co/ak2JJgdtDi pic.twitter.com/eNvKLzF0Pk

— ANI (@ANI) March 15, 2023