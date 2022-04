न्यूयॉर्क में सबवे स्टेशन पर फायरिंग, 13 लोग घायल, गैस मास्क लगाए था हमलावर

न्‍यूयॉर्क. न्‍यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार की सुबह साढ़े आठ बजे भीड़ भाड़ के दौरान हमलावर ने फायरिंग कर दी जिससे 13 लोग घायल हो गए हैं. मी‍डिया रिपोर्ट में न्‍यूयॉर्क में हाई अलर्ट की घोषणा कर दी गई है. स्‍टेशन के आसपास के इलाके को घेर कर हमलावर की तलाश की जा रही है. घटना स्‍थल पर गोलियों के अलावा एक संदिग्‍ध डिवाइस भी मिली है. घायल लोगों को अस्‍पताल में भर्ती कराया जा चुका है. पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने फिलहाल अधिक जानकारी देने से मना कर दिया है. वहीं मेयर एरिक एडम्स के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया क्योंकि रिपोर्ट अभी भी प्रारंभिक है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई ट्रेनें बाधित हैं. घटना स्‍थल पर कई लोगों के खून से लथपथ होने और फर्श पर लेटे होने की जानकारी मिली है. हमलावर अभी पकड़ से बाहर है. पुलिस ने बताया है कि हमलावर पांच फीट पांच इंच का एक व्‍यक्ति है जिसकी तलाश की जा रही है. गैस मास्‍क पहने इसी व्‍यक्ति ने स्‍मोक ग्रेनेड फेंका था. अधिकारी ने कहा कि पुलिस गैस मास्क और नारंगी रंग की बनियान पहने एक व्यक्ति की तलाश कर रही है. प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिला था कि पांच लोगों को गोली मार दी गई है. पुलिस ने लोगों से घटना और हमलावर के बारे में जानकारी देने को कहा है.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022