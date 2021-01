अमेरिका में मिला ब्राजील वाला कोरोना का बेहद संक्रामक वायरस, दहशत का माहौल

कोरोना माहमारी (Corona Pandemic) सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक अमेरिका में अब ब्राजील (Brazil) में पाया गया कोविड-19 (Covid-19 New Strain) अत्यधिक संक्रामक रूप पहुंच गया है. दुनिया के सबसे ताकतवर देश में ब्राजील के इस नए स्ट्रेन (Brazil Coronavirus Strain in US News) के पहुंचने के बाद दहशत का माहौल है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोरोना का यह नया रूप कोविड-19 के वैक्सीन को भी आंशिक रूप से मात दे सकता है.ब्राजील में पाए गए कोरोना के इस नए स्ट्रेन को P1 का नाम दिया गया है. यह वायरस अमेरिका के मिन्नेसोटा राज्य में मिला है। विशेषज्ञों की माने तो यह वायरस सामान्य कोरोना से 50 प्रतिशत ज्यादा संक्रामक है. अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान जारी कर बताया कि विभाग ने 50 लोगों के रैंडम सैंपल लिए थे.मिन्नेसोटा में जिस व्यक्ति में यह वायरस पाया गया है वह हाल में ही ब्राजील की यात्रा से लौटा था. शख्स जनवरी के पहले हफ्ते में बीमार पड़ा और 9 जनवरी को उसका सैंपल लिया गया था.मिन्नेसोटा के हेल्थ कमिश्नर जन मैकलम ने एक बयान जारी कहा, 'हम अपने टेस्टिंग प्रोग्राम के जरिए इस खतरनाक वायरस को पहचानने में कामयाब हुए हैं. मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं जो बीमार पड़ने पर टेस्ट कराने के लिए आगे आ रहे हैं.'अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ( Joe Biden) ने कोविड-19 के नए स्ट्रेन मिलने के बाद इसके संक्रमण को रोकने के लिए यूरोप, ब्रिटेन और ब्राजील से आवाजाही पर रोक लगाने का फैसला किया था.कोरोना वायरस का यह बेहद संक्रामक रूप ब्राजील के अमेजोनास से दुनियाभर में फैल रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, इस बात के ज्यादा आशंका है कि यह खतरनाक वायरस जुलाई महीने से ही दुनिया में फैल रहा है. ब्राजील में कोरोना के इस नए वायरस के पाए जाने के बाद वहां मौतों की संख्या में इजाफा होने की आशंका बढ़ गई है.