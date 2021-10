अमेरिका के आसमान में प्लेन और हेलिकॉप्टर की भीषण टक्कर, 2 की मौत, VIDEO आया सामने

चैंडलर.अमेरिका (America) के एरिजोना एयरपोर्ट (Arizona Airport) के पास एक प्लेन और हेलिकॉप्टर की आसमान में भीषण टक्कर (Helicopter-Plane Collision) हो गई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है. इस टक्कर के बाद हेलिकॉप्टर एक मैदान के पास क्रैश हो गया. इसमें सवार दोनाें यात्रियों की मौत हो गई. टक्कर के बाद सिंगल इंजन वाला छोटा प्लेन सुरक्षित तरीके से नीचे लैंड कर गया. उसमें सवार उड़ान प्रशिक्षक और प्रशिक्षु पायलट सुरक्षित बाहर आ गए.

DEADLY COLLISION: Two people were killed when a single-engine plane and helicopter collided in mid-air near an airport in Chandler, Arizona. Officials are investigating the cause of the deadly crash. pic.twitter.com/lhITBrPmoP

— Inty News (@IntyShareNews) October 2, 2021