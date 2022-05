'How To Murder Your Husband’ की लेखिका ने की अपने पति की हत्या, दोषी करार

वॉशिंगटन. हाउ टू मर्डर योर हसबैंड (How To Murder Your Husband) नाम से किताब लिखने वाली 71 वर्षीय उपन्यासकार नैन्सी क्रैम्पटन-ब्रॉफी (Nancy Crampton-Bro), को अपने पति की हत्या के लिए सेकेंड-डिग्री हत्या (Second-Degree Murder) का दोषी ठहराया गया है. द इंडिपेंडेंट के अनुसार, 63 वर्षीय शेफ, डेनियल ब्रोफी (Daniel Brophy), जून 2018 में अमेरिका के ओरेगन क्यूलिनरी इंस्टीट्यूट (Oregon Culinary Institute) के अंदर मृत पाए गए, जहां उन्होंने काम किया था. उनकी पीठ में और छाती में गोली लगी थी. घटना के तीन महीने बाद, नैन्सी को गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या का आरोप लगाया गया और तब से वह जेल में है.

बुधवार को पोर्टलैंड में मुल्नोमाह काउंटी जूरी ने नैन्सी को सेकेंड-डिग्री हत्या का दोषी पाया. नैन्सी क्रैम्पटन-ब्रॉफी को 13 जून को सजा सुनाई जाएगी. वह कभी एक शानदार उपन्यासकार के तौर पर जानी जाती थीं, जिनकी द वोंग लवर और द रॉन्ग हसबैंड जैसी किताबें प्रकाशित हुई थीं.

पांच सप्ताह चला ट्रायल

पांच सप्ताह के ट्रायल के दौरान, अभियोजकों ने तर्क दिया था कि नैन्सी पैसे और एक जीवन बीमा पॉलिसी से प्रेरित थीं. हालांकि, नैन्सी ने अपने पति को मारने के पीछे कोई वजह होने से इनकार किया. उसका कहना था कि मिस्टर ब्रॉम्फी की सेवानिवृत्ति बचत के एक हिस्से को भुनाकर उनकी वित्तीय समस्याओं का हल काफी हद तक हो गया था.

सेलमेट ने कहा अनजाने में नैन्सी ने बताया सच

हालांकि, 18 मई को, नैन्सी के सेलमेट एंड्रिया जैकब्स ने अभियोजकों को बताया कि 71 वर्षीय ने अनजाने में अपने पति की मृत्यु के विवरण का खुलासा किया था. न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, जैकब्स ने कहा कि नैन्सी ने उन्हें बताया था कि उसके पति को दो बार दिल में गोली मारी गई थी. उपन्यासकार ने उस दूरी का भी विस्तार से वर्णन किया है जिससे उसने अपने पति को गोली मारी थी.

अभियोजकों ने कहा कि नैन्सी के पास बंदूक का वही मेक और मॉडल था जो उसके पति को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था. उसे निगरानी कैमरे के फुटेज में ओरेगॉन कलिनरी इंस्टीट्यूट से आते-जाते भी देखा गया था. पुलिस को वह बंदूक कभी नहीं मिली जिसका इस्तेमाल नैन्सी ने अपराध करने के लिए किया था, हालांकि, अभियोजकों ने आरोप लगाया कि उपन्यासकार ने शूटिंग में इस्तेमाल की गई बंदूक की बैरल को बदल दिया था और फिर उसे त्याग दिया था.

बचाव पक्ष ने दिया ये तर्क

दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने दावा किया कि नैन्सी द्वारा बंदूक खरीदना एक उपन्यासकार के रूप में उनके काम में शोध के लिए थी. उन्होंने पूरी कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष के मामले को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर चित्रित किया और यहां तक कि अपने मुवक्किल की शादी को प्यार के रूप में उजागर किया. इसके अलावा, नैन्सी ने गवाही दी थी कि उसके पति की मृत्यु के दिन कलिनरी स्कूल के पास उसकी उपस्थिति एक मात्र संयोग था और उसने अपने लेखन पर काम करने के लिए क्षेत्र में मौजूद थी.

Tags: America, Husband and wife, Novelist