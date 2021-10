हिलेरी क्लिंटन की सहयोगी का सनसनीखेज बयान, सांसद पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, सुनाई आपबीती

वॉशिंगटन. अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन (Hillary Clinton) की सहयोगी रहीं हुमा आबदीन (Huma Abedin) ने एक अमेरिकी सांसद पर आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगाया है. अपनी नई किताब में हुमा आबदीन ने कहा कि जाने-माने सीनेटर ने उन्हें कॉफी के लिए अपने घर बुलाया था, फिर अचानक बिना उनकी इजाजत के किस कर लिया था. हुमा आबदीन ने Both/And: A Life in Many Worlds नाम से एक किताब लिखी है जिसमें इस घटना का जिक्र किया है. हुमा डिमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के बेहद करीब हैं. हुमा पर हिलेरी इतना भरोसा करती थीं कि एक बार उन्होंने हुमा को अपनी दूसरी बेटी तक बताया था.

अमेरिकी सांसद के व्यवहार से हुमा को झटका लगा था कि क्योंकि वह उनके साथ सहज महसूस करती थीं. लेकिन घटना के तुरंत बाद हुमा सांसद के घर से निकल आई थीं. यह घटना 2000 के दशक की है. हुमा ने सीनेटर के नाम का खुलासा नहीं किया. 45 साल की हुमा ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया- ‘बहुत ही हैरान करने वाले अंदाज में उसने किस किया.’ हुमा से पूछा गया कि क्या वह यौन हमला की एक पीड़ित हैं… उन्होंने जवाब दिया- मैं उस स्थिति में बहुत असहज हो गई. मुझे नहीं पता था कि ऐसी घटना को कैसे डील करते हैं. मैंने घटना को दबा दिया. मेरी निजी राय यह है …

In her first television interview for @CBSSunday, Huma Abedin details an encounter where a Senator kissed her while she was an aide to then-Senator Hillary Clinton.

“I was in an uncomfortable situation with a Senator and I didn’t know how to deal with it,” Abedin tells us. pic.twitter.com/umB3bCXaPU

— Norah O’Donnell 🇺🇸 (@NorahODonnell) October 27, 2021