सेकरामेंटो. 20 अगस्त, 2023 को दक्षिण लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में तूफान हिलेरी की वजह से भारी बारिश हुई जिससे सड़कें नदी में तब्दील हो गईं और वाहन पानी उड़ाते हुए नजर आए. हालांकि तूफान मेक्सिको के प्रशांत तट पर पहुंच कर कमजोर पड़ गया. पूर्वानुमानकर्ताओं का कहना है कि लेकिन अभी भी इसकी वजह से घातक बाढ़ आने का खतरा बरकरार है.

अधिकारियों ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी मेक्सिको में भारी बारिश के चलते एक व्यक्ति की मौत हुई है, इसके साथ ही हिलेरी तूफान की वजह से कैलिफोर्निया प्रायद्वीप में भारी बारिश और तेज हवाओं ने काफी तबाही मचाई.

THE LATEST: Images of the flooding caused by Hilary in Palm Springs, a predominantly desert area#Palmsprings #flooding #HuracanHilary#HurricaneHilary#HurricaneHillary pic.twitter.com/VZU5S9fL64

— mishikasingh (@mishika_singh) August 21, 2023