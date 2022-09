खतरनाक समुद्री चक्रवात 'इयान' ने फ्लोरिडा में मचाई तबाही, Time-lapse वीडियो में देखें कैसे डूबा शहर

नई दिल्ली. अमेरिका में आए सबसे शक्तिशाली चक्रवातों में से एक इयान ने बुधवार को फ्लोरिडा में रातभर तबाही मचाई. राष्ट्रीय चक्रवात केंद्र ने चेतावनी दी है कि इससे भारी बाढ़ आ सकती है. वहीं लोग बाढ़ में डूबे अपने घरों में फंसे हैं. ट्विटर पर एक वेब कैमरे की फुटेज को शेयर किया गया है. जो अब वायरल हो गयी है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे देखते ही देखते सड़क कई फीट पानी में डूब गयी.

टाइमलैप्स वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पहले पानी धीरे-धीरे सड़क पर चढ़ा और अंत में पूरे मोहल्ले को अपने कब्जे में ले लिया. न्यूजवीक के अनुसार ली काउंटी का क्षेत्र जहां फोर्ट मायर्स स्थित है, फ्लोरिडा में तूफान से सबसे अधिक प्रभावित है. यहां गुरुवार को 420,000 से अधिक लोग बिजली के बिना थे. पूरे राज्य में अब भी 20 लाख से अधिक लोग ब्लैकआउट से प्रभावित हैं.

More incredible footage of the storm surge inundation in Fort Myers, Florida, courtesy of this webcam timelapse compiled by @WxBrenn.#Ian #FLwx pic.twitter.com/5FieXWKmK3

— James Cosgrove (@MrJamesCosgrove) September 29, 2022