VIDEO: धूल भरी आंधी से हवा में उड़ने लगीं गाड़ियां, आपस में खूब टकराईं, 6 की मौत

वॉशिंगटन. सोमवार को धूल भरी आंधी (Dust Storm US) ने अमेरिका में तबाही मचा दी. पुलिस ने कहा कि सोमवार को धूल भरी आंधी के कारण छह लोगों की मौत हो गई. धूल भरी आंधी के कारण अमेरिकी राजमार्ग पर विजिबिलिटी कम हो गई, जिससे लगभग 100 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए. इलिनोइस राज्य पुलिस ने एक बयान में कहा, ’30 वाणिज्यिक वाहनों के साथ करीब 50-60 यात्री वाहन, इलिनोइस के मिडवेस्टर्न राज्य में दुर्घटनाग्रस्त हो गए.’

न्यूज एजेंसी AFP के अनुसार बयान में कहा गया है कि राजमार्ग 55 पर दो मील की दूरी पर हुई दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप दो ट्रकों में आग लग गई. यह राजमार्ग एक प्रमुख मार्ग है, जो शिकागो और सेंट लुइस जैसे शहरों को जोड़ता है. पुलिस ने कहा कि 30 से अधिक लोगों को ‘कम से लेकर जानलेवा तक’ की चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया. पीड़ितों की उम्र 2 से 80 वर्ष के बीच थी.

BREAKING: Dust storm causes massive pileup along I-55 south of Springfield, Illinois; numerous injuries reported

pic.twitter.com/6lGleA1Trt

— Intel Point Alert (@IntelPointAlert) May 1, 2023