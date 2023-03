चीन को दुत्कारा और भारत को दुलारा! अमेरिका बोला-LAC पर ड्रैगन ने उठाए उकसावे वाले कदम

हाइलाइट्स

US ने कहा- बीजिंग ने भारत-चीन सीमा पर उकसावे वाले कुछ कदम उठाए. US ने कहा- भारत-अमेरिका संबंध ‘21वीं सदी में अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध.’ US ने कहा- उस भूमिका को समझने की जरूरत है, जो भारत वैश्विक मंच निभाएगा.