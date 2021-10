अलास्का. भारतीय जवानों (Indian Army) और अमेरिका सैनिकों (US Army) के बीच कबड्‌डी (Kabaddi) के एक मुकाबले का वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल, भारतीय फौज के जवानों का एक दल इन दिनों द्विपक्षीय ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए अमेरिका के अलास्का में मौजूद है. यहां पर अमेरिकी सेना की अलास्का की टीम इंडियन आर्मी की मेजबानी करेगी. युद्ध अभ्यास नाम की यह एक्सरसाइज 15 से 29 अक्टूबर तक ज्वाइंट बेस एलमेनडॉर्क रिसर्डसन में चलेगी. दोनों देशों के बीच यह 17वीं एक्सरसाइज है.

(वीडियो देखें)

#WATCH | As part of ‘Ice-breaking activities’, Indian Army contingent and American contingent participated in friendly matches of Kabaddi, American Football and Volleyball at Joint Base Elmendorf Richardson, Anchorage, Alaska (US)

(Video Source: Indian Army) pic.twitter.com/Xe6uM0NigT

— ANI (@ANI) October 17, 2021