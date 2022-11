Tea-Party में बोले भारतीय राजदूत संधू- भारत-अमेरिका का चाय से रहा है गहरा नाता, ‘बोस्टन टी पार्टी’ का भी दिया संदर्भ

वॉशिंगटन: अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने कहा है कि भारत और अमेरिका का चाय के साथ गहरा नाता रहा है और दोनों लोकतांत्रिक देशों के लोगों का इस पेय को लेकर समान प्रेम रहा है. यहां भारतीय दूतावास में मंगलवार को चाय प्रेमियों को समर्पित एक कार्यक्रम में संधू ने भारतीय लोगों के लिए चाय के महत्व और अमेरिकी क्रांति से इसके संबंध की चर्चा की.

संधू ने कहा, ‘भारत और अमेरिका का चाय के साथ लंबा नाता रहा है. आखिरकार, अमेरिकी क्रांति को चिंगारी देने वाली ‘बोस्टन टी पार्टी’ का आयोजन चाय पर औपनिवेशिक करों का विरोध करने के लिए ही तो किया गया था. चाय का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी और हमारे अपने स्वतंत्रता संग्राम से भी है.’ सर्दियों का मौसम के शुरू होने पर भारतीय दूतावास ने ‘जनम टी’ के सहयोग से इस आयोजन के दौरान भारतीय चाय के लजीज जायके और शैलियों के बारे में एक सूचनात्मक संवाद प्रस्तुत किया. इस बातचीत का नेतृत्व ‘जनम टी’ की एमी दुबिन-नाथ ने किया.

Talking ‘Tea’ and snacking ‘Millets’ from 🇮🇳 in 🇺🇸!

