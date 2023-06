नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा पर न्‍यूयॉर्क पहुंच चुके हैं. राजकीय अतिथि के तौर पर वो भारत के ऐसे तीसरे प्रधानमंत्री हैं, जिन्‍हें अमेरिका बुलाया गया है. पीएम का यहां भारतीय मूल के लोगों ने भव्‍य स्‍वागत किया. न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्‍या में लोग जुटे थे. कोई मोदी जैकेट में नजर आया तो कोई तिरंगा लेकर पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए पहुंचा था. सोशल मीडिया पर इस वक्‍त कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें गुजराती मूल के लोग पीएम मोदी के स्‍वागत में क्षेत्रीय गीत गाते दिखे. केवल गुजराती गाने ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट के पास इकट्ठा लोगों ने वहां गरबा डांस भी किया.

मोदी..मोदी.. के नारे लगाने के साथ-साथ इन लोगों ने गुजरात और भारत माता की जय के नारे भी लगाए. पंजाब के लुधियाना की रहने वाली एक महिला भी पीएम मोदी के स्‍वागत में डांस करती नजर आई. इस दौरान कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो दूर दराज के इलाकों से केवल पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए न्‍यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पहुंचे थे. ऐसे ही एक शख्‍स हैं 69 वर्षीय कार्डियोलॉजिस्‍ट डॉक्‍टर भोला नाथ रामा जो नौ घंटे की ड्राइव करने के बाद अपनी पत्‍नी सुनीता रामा के साथ ओहायो से यहां आए थे. उन्‍होंने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘मोदी जी भारत के लिए सर्वश्रेष्‍ठ व्‍यक्ति हैं. पीएम हर वो चीज कर रहे हैं जो भारत के लिए अहम है.’

#WATCH | Members of the Indian diaspora perform Garba as they await PM Modi’s arrival at the hotel in New York. pic.twitter.com/ZvhkKp5Hrm

— ANI (@ANI) June 20, 2023