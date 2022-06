अमेरिका: वाशिंगटन में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले सैकड़ों लोग योग सत्र में हुए शामिल

वाशिंगटन. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से ठीक पहले अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वाशिंगटन मॉन्यूमेंट (स्मारक) पर योग सत्र का आयोजन किया. बीते शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. योग सत्र में अमेरिकी प्रशासन, कांग्रेस, उद्योग क्षेत्र, मीडिया और भारतीय प्रवासियों सहित अन्य क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया. योग सत्र के आयोजन में कई प्रवासी और अमेरिकी संगठनों ने भारतीय दूतावास का साथ दिया. इस कार्यक्रम में यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन (एनएसएफ) के निदेशक डॉ. सेथुरमन पंचनाथन सम्मानित अतिथि थे. पंचनाथन ने कहा कि योग दुनिया को भारत का सबसे बड़ा उपहार है.

पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान एनएसएफ के निदेशक डॉ. सेथुरमन पंचनाथन ने कहा कि योग की शक्ति से दुनिया सभी भौगोलिक क्षेत्रों को एकजुट किया जा सकता है. पंचनाथन ने योग के महत्व को बताते हुए कहा कि योग से मन को शांति मिलती है और शरीर निरोगी रहता है. कार्यक्रम के दौरान एक प्रोटोकॉल सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया.

Winds of DC lifted the spirits for #Yoga !

Appreciate Director 🇺🇸 @NSF @DrPanch & senior friends from Admin, Congress, Diplomatic corps, Diaspora & yoga enthusiasts joining the #InternationalDayofYoga celebrations at Washington Monument #YogaForHumanity pic.twitter.com/TE5aKhVSo8

