वॉशिंगटन: गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) इन दिनों अमेरिका (America) का दौरा कर रहे हैं. उन्होंने शनिवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा (Michelle Obama) एकमात्र डेमोक्रेट हैं जो 2024 का राष्ट्रपति चुनाव जीत सकती हैं. जावेद अख्तर ने कहा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उन्होंने अमेरिका के विभिन्न शहरों के कई लोगों से बात की है.

जावेद अख्तर ने अपने एक ट्वीट में कहा ‘मैं इस समय अमेरिका में भारत से एक लेखक हूं और मैं यहां अलग-अलग शहरों में गया, बहुत से लोगों से बात की. मेरे लिए यह स्पष्ट हो गया है कि अगला राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाली एकमात्र डेमोक्रैट मिशेल ओबामा हैं.’ प्रथम महिला बनने से पहले, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने एक वकील के रूप में काम किया है, जहां उन्होंने सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक आउटरीच के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया. वह एक कामकाजी वर्ग के परिवार में पली-बढ़ी और अकादमिक रूप से उत्कृष्ट रही, उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड लॉ स्कूल से डिग्री हासिल की.

I am a writer from India at the moment in US . I went to different cities , spoke to a lot of people The cross section of the American society . It has become obvious to me that the only Dem who can win the next presidential election is Michelle Obama .

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) June 3, 2023