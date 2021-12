अमेरिका में कोरोना की नई लहर, जो बाइडन ने बूस्टर डोज को बताया जरूरी

न्यूयॉर्क. कोरोना वायरस (Coronavirus) के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variant)से दुनिया दहशत में है. ब्रिटेन, अमेरिका, यूएई समेत कई देशों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं. अलग-अलग देश इस महामारी से निपटने के लिए अपने-अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं. इस बीच अमेरिका में कोरोना की नई लहर शुरू हो चुकी है. इसलिए राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden)ने ओमिक्रॉन के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से बूस्टर डोज (US Booster Dose News)लेने की अपील की है. वहीं, अब लोगों के आरटी-पीसीआर टेस्ट मुफ्त में किए जाएंगे.

अमेरिका के टेक्सास राज्य में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से एक मरीज की मौत हो गई, जो देश में संक्रमण के इस स्वरूप से मौत का पहला मामला है. स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अमेरिका में ओमिक्रॉन से मौत का पहला मामला ऐसे दिन सामने आया है जब रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) ने कहा कि संक्रमण के अन्य स्वरूपों के मुकाबले ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं. देश में पिछले हफ्ते संक्रमण के 73 प्रतिशत नए मामले ओमीक्रोन के आए हैं.

राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘जैसे ही बूस्टर डोज उपलब्ध हुई, मैंने उसे लगवा लिया. इसके ठीक अगले दिन ही पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि उन्हें उनकी बूस्टर डोज मिल गई है (Booster Dose in US). ये शायद उन कुछ चीजों में से एक है, जिसपर वो (ट्रंप) और मैं दोनों सहमत हैं. बूस्टर शॉट लेने वाले लोग बेहद सुरक्षित हैं. उनके साथ आप भी जुड़ें, हमारे साथ भी जुड़ें.’ बाइडन ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील ऐसे वक्त पर की है, जब अमेरिका में नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

Booster shots provide the strongest protection against the Omicron variant. That’s why I got my booster—and encourage everyone who’s eligible to do so as well. pic.twitter.com/7sEoXNjr9D

— Joe Biden (@JoeBiden) December 22, 2021