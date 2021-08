भारत को जल्द मिल सकती है सिंगल डोज Corona वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन ने मांगी इजाजत

वाशिंगटन. अमेरिकी फॉर्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson And Johnson) ने भारत में कोरोना (Corona) के खिलाफ सिंगल डोज वाली वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है. अगर सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी दी जाती है तो यह चौथी वैक्सीन होगी, जिनकी मदद से भारत में महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है. आपको बता दें कि भारत में फिलहाल कोवैक्सिन, कोविशील्ड और रूसी वैक्सीन स्पूतनिक-वी की मदद से बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है. कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पूतनिक-वी, ये तीनों डबल डोज वाली वैक्सीन है. इनकी मदद से 130 करोड़ के करीब जनसंख्या वाले देश में 49.53 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं. अगर जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलती है तो यह सिंगल डोज वाली पहली वैक्सीन होगी, जिसका इस्तेमाल भारत में किया जाएगा.

कंपनी ने इससे पहले सोमवार को कहा था कि वह भारत में अपनी एकल खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में भारत सरकार के साथ चल रही चर्चा को लेकर आशान्वित है. कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ”जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड ने पांच अगस्त 2021 को भारत सरकार के पास अपनी एकल खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन के ईयूए के लिए आवेदन किया.”

Johnson & Johnson applies for Emergency Use Authorization (EUA) of its single-dose COVID-19 vaccine to the Government of India pic.twitter.com/oNE7OYuM84

