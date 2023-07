वॉशिंगटन. खालिस्तानी समर्थकों ने अमेरिका में भारतीय दूतावास को आग लगा दी. सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के 8 जुलाई से विदेश में बने भारतीय दूतावासों को घेरने के ऐलान के अगले ही दिन इस वारदात को अंजाम दिया गया है. एफबीआई इस मामले की जांच में जुट गई है. खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से घटना संबंधित वीडियो भी शेयर किया गया है. शेयर किये गए वीडियो के मुताबिक भारतीय दूतावास में आग लगने की घटना 2 जुलाई की रात की है.

FBI ने भारतीय दूतावास पर हमले की जांच शुरू की

सैन फ्रांसिस्को के भारतीय दूतावास को खालिस्तानी समर्थकों ने निशाना बनाया. हालांकि राहत की बात यह है कि इसमें भारतीय दूतावास को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा. कुछ समय में ही आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद एफबीआई ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है. हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका ने मंगलवार को सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में रविवार (स्थानीय समय) पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा कथित बर्बरता और आगजनी के प्रयास की “कड़ी निंदा” की.

ARSON ATTEMPT AT SF INDIAN CONSULATE: #DiyaTV has verified with @CGISFO @NagenTV that a fire was set early Sunday morning between 1:30-2:30 am in the San Francisco Indian Consulate. The fire was suppressed quickly by the San Francisco Department, damage was limited and no… pic.twitter.com/bHXNPmqSVm

— Diya TV – 24/7 * Free * Local (@DiyaTV) July 3, 2023