टेगुसिगलपा (होंडूरास). होंडुरास की पहली नवनिर्वाचित महिला राष्ट्रपति शियोमारा कास्त्रो के शपथ ग्रहण के ठीक पहले शर्मनाक घटनाक्रम सामने आया है. होंडुरास, मध्य अमेरिका में स्थित देश है. यहां शुक्रवार को होंडुरन संसद (कांग्रेस) में सांसदों ने जमकर मारपीट की. इस हिंसक घटना का वीडियो वायरल हो गया और दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है. इसमें शियोमारा कास्‍त्रो के रोने, चीखने की आवाजें सुनी जा सकती हैं. कास्त्रो के जीतने पर केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी आशा की लहर पैदा हुई है. उम्मीद की जा रही है कि शियोमारा कास्त्रो देश की विदेश नीतियों पर विशेष ध्यान देंगी.

#Honduras 🇭🇳: chaos in Honduran congress today. 20 congressmen have defected from Libre, the party of president-elect Xiomara Castro, to join the National Party.

This would mean the former-ruling NP retains a majority in Congress, partly maintaining their rule over the country pic.twitter.com/p8SrNfWf1m

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 21, 2022