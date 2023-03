जो बाइडेन को था 'कैंसर' का जोखिम, समय पर हो गई सर्जरी वरना...! डॉक्टर ने किया बड़ा खुलासा

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (US President Joe Biden) की पिछले महीने सर्जरी हुई थी. उनके सीने से ‘स्किन कैंसर’ के घाव को डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक हटा दिया था. यह जानकारी बाइडेन के डॉक्टर डॉ. केविन ओ’कॉनर (Dr. Kevin O’Connor) ने शुक्रवार को दी. उन्होंने बताया कि यह छोटा घाव बेसल सेल कार्सिनोमा (Basal Cell Carcinoma) था, जो कैंसर का रूप ले सकता था. उन्होंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन अब ठीक हैं, और आगे के उपचार की कोई आवश्यकता नहीं है. समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. केविन व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन के लंबे समय से डॉक्टर हैं.

उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को राष्ट्रपति के शरीर से सभी कैंसरयुक्त टिश्यू को सफलतापूर्वक हटा दिया गया था. वह अपनी व्हाइट हाउस की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अब स्वस्थ और फिट हैं. डॉक्टर ओ’कॉनर ने कहा ‘यह घाव बाइडेन की छाती पर था. बेसल कोशिकाएं कैंसर का इलाज सभी कैंसरों के इलाज से आसान है. अगर इसका जल्दी पता चल जाता है, तो इसे ठीक होने में बहुत कम समय लगता है. यह कैंसर अन्य कैंसर की तरह फैलते नहीं हैं लेकिन आकार में बढ़ सकते हैं, यही वजह है कि उन्हें हटा दिया जाता है. बाइडेन की छाती से यह हटा दिया गया है, और उनके स्वास्थ्य की निगरानी रखी जा रही है.’

US President Joe Biden’s February biopsy confirmed a skin lesion removed from his chest was a basal cell carcinoma – a common form of skin cancer – and all cancerous tissue was successfully removed, Reuters reported citing the White House physician Kevin O’Connor

(File Pic) pic.twitter.com/EGr4SpIGts

— ANI (@ANI) March 3, 2023