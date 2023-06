वॉशिंगटन. पीएम मोदी अमेरिका स्टेट विजिट के आखिरी पड़ाव पर हैं. आज पीएम मोदी दूसरी बार यूएस कांग्रेस यानी अमेरिका संसद के दोनों सदनों सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे हैं. ऐसा करने वाले वह पहले प्रधानमंत्री हैं. इससे पहले उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्प के दौर में ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया था.

पीएम मोदी के संबोधन का अपडेट यहां देखें

पीएम मोदी कैपिटल हिल पहुंच चुके हैं. यहां अमेरिकी संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर रहे हैं.

#WATCH | Washington, DC | Prime Minister Narendra Modi arrives at the US Capitol where he will address the Joint Sitting of the US Congress shortly. pic.twitter.com/XjbJkMV682

— ANI (@ANI) June 22, 2023