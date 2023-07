अलास्का. यूनाईटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे (United States Geological Survey-USGS) के मुताबिक अलास्का प्रायद्वीप क्षेत्र में 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप (Earthquake) आया है. इस तेज भूकंप के बाद अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने सुनामी की चेतावनी जारी की. यूएसजीएस ने कहा कि भूकंप 9.3 किमी. (5.78 मील) की गहराई पर आया था. अलास्का भूकंप केंद्र ने कहा कि अलास्का प्रायद्वीप, अलेउतियन द्वीप और कुक इनलेट इलाकों में झटके महसूस किए गए.

अमेरिका के राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र ने खतरे वाले इलाकों के लोगों को तत्काल ऊंचाई वाली जगहों पर जाने के लिए कहा है. सोशल मीडिया पर सुनामी के खतरे वाले इलाकों के मैप में लाल रंग में हाइलाइट किया गया है. अलास्का के दक्षिण में 7.4 तीव्रता के भूकंप के बाद सुमानी की ये चेतावनी जारी हुई है. इस बीच, अलास्का ज्वालामुखी वेधशाला (Alaska Volcano Observatory) ने भी राख का एक बड़ा गुबार निकलने के बाद शिशाल्डिन ज्वालामुखी (Shishaldin volcano) के लिए एक और खतरे की चेतावनी जारी की. एजेंसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि शिशाल्डिन ज्वालामुखी का विस्फोट तेज हो गया है. उपग्रह डेटा में रात लगभग 9 बजे समुद्र तल से 15,000 फीट (4.6 किमी.) ऊपर राख का एक बादल देखा गया है.

According to the National Tsunami Warning Center, a tsunami warning is in effect for the region highlighted in red. Residents in this area should seek higher ground immediately.

This is following a Magnitude 7.4 earthquake south of Sand Point, Alaska. pic.twitter.com/5VBBL8stcB

— Breaking Weather by AccuWeather (@breakingweather) July 16, 2023