Nasa asteroid News: एस्टेरॉयड से टकराएगा नासा का स्पेसक्राफ्ट, अगले साल होगी टक्कर, जानिए कैसे पूरा होगा मिशन

नई दिल्ली. नासा (NASA) ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर दिया है और इस मिशन का एकमात्र मकसद है. 15 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस स्पेसक्राफ्ट को एक एस्टेरॉयड से टकराना… इस मिशन का नाम डबल एस्टेरॉयड रि-डायरेक्शन टेस्ट (Nasa Double Asteroid Redirection Test) यानी कि डार्ट है. ये स्पेसक्राफ्ट भारतीय समयानुसार बुधवार को दोपहर में रवाना हुआ, जिसका मकसद ये जानना है कि क्या किसी एस्टेरॉयड से स्पेसक्राफ्ट को टकराकर उसकी दिशा बदली जा सकती है क्या? अगर टेस्ट सफल रहता है तो नासा और अन्य स्पेस एजेंसियों के लिए यह बड़ी कामयाबी होगी, जिसका इस्तेमाल भविष्य में पृथ्वी की ओर आ रहे किसी एस्टेरॉयड की दिशा बदलने के लिए किया जा सकता है और धरती को विनाश से बचाया जा सकता है.

DART स्पेसक्राफ्ट को स्पेस-X फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए भेजा जाएगा, जोकि बुधवार को 1.20AM ईस्टर्न टाइम के हिसाब से कैलिफोर्निया के वांडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से उड़ान भरेगा. नासा की योजना इस मौके पर अपने यूट्यूब चैनल के जरिए कार्यक्रम के लाइव प्रसारण (Nasa Science Live) की है. अगर लॉन्च साइट पर मौसम खराब रहता है तो स्पेसक्राफ्ट का प्रक्षेपण 24 घंटे बाद किया जाएगा.

नासा एस्टेरॉयड से स्पेसक्राफ्ट क्यों टकरा रहा?

नासा का उद्देश्य डार्ट स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड से टकराने का है, जिसके जरिए पहली बार यह मेथड अपनाया जा रहा है, जिसमें भविष्य में धरती पर होने किसी विनाश को बचाने की कोशिश है. ताकि अगर कभी कोई एस्टेरॉयज पृथ्वी की ओर आता है, तो किसी शहर या पूरी पृथ्वी को बचाया जा सके.

नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने एक साक्षात्कार में कहा, ‘DART एक तरीके से ब्रूस विलिस की फिल्म Armageddon का रिप्ले है. हालांकि यह पूरी तरह काल्पनिक है.’

यहां देखिए मिशन की लॉन्चिंग लाइव

Asteroid Dimorphos: we’re coming for you!

Riding a @SpaceX Falcon 9 rocket, our #DARTMission blasted off at 1:21am EST (06:21 UTC), launching the world’s first mission to test asteroid-deflecting technology. pic.twitter.com/FRj1hMyzgH

— NASA (@NASA) November 24, 2021