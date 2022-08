NASA शनिवार को ‘मून रॉकेट’ लॉन्च का करेगा नया प्रयास, इंसान को चांद पर भेजने की फिर तैयारी

वाशिंगटन. नासा शनिवार को अपने शक्तिशाली न्यू मून रॉकेट को लॉन्च करने का नया प्रयास करेगा. इस सप्ताह की शुरुआत में लॉन्च के एक परीक्षण करने की योजना थी. लेकिन इसे बाद में रद्द कर दिया गया था. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लॉन्च की अंतिम तैयारियों के दौरान ईंधन के रिसाव और फिर एक इंजन में खामी आने की वजह से इसके सोमवार सुबह निर्धारित लॉन्च को टालना पड़ा. गौरतलब है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस सहित दसियों हजार लोग लॉन्च को देखने के लिए एकत्रित हुए थे.

एएफफी की एक रिपोर्ट के अनुसार नासा में आर्टेमिस (Artemis) 1 के मिशन मैनेजर माइक सराफिन ने मंगलवार को एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान नए लॉन्च प्रयास की तारीख की घोषणा की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के अमेरिकी कार्यक्रम में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.

