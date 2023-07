नई दिल्‍ली. न्‍यूयॉर्क शहर के ऐतिहासिक ब्रुकलिन ब्रिज से नांव पर लदी एक क्रेन टकरा गई. सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, 19 जुलाई को सामने आई इस घटना के दौरान के दौरान प्रतिष्ठित ब्रिज की संरचना का एक स्टील बीम टूट गया. सोशल मीडियो पर इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि नाव पुल के नीचे से गुजरती है तो एक क्रेन को उठाया जाता है. कुछ ही सेकंड में यह ट्रैक सिस्टम में फंसता हुआ नजर आता है.

ब्रुकलिन ब्रिज का निर्माण 19वीं सदी में जॉन ए. रोबलिंग नामक इंजीनियर द्वारा किया गया था इसका निर्माण 1869 में शुरू हुआ, जो 1883 में पूरा हुआ. यह ब्रिज मैनहट्टन और ब्रुकलिन को जोड़ता है. ऐतिहासिक ब्रुकलिन ब्रिज अपनी पत्थर की वास्‍तुकला के लिए प्रसिद्ध है. इसपर यातायात के लिए छह लेन हैं. यहां पैदल यात्री और साइक के लिए एक साझा मार्ग भी है. न्‍यूयॉर्क प्रशासन की वेबसाइट के मुताबिक, साल 2018 तक ब्रुकलिन ब्रिज पर प्रतिदिन लगभग 1,16,000 वाहन, 30,000 पैदल यात्री और 3,000 साइकिल चालक आते थे.

A crane barge traveling underneath the Brooklyn Bridge struck the bridge damaging an I-beam underneath its iconic Gothic frame Wednesday. The damage was not structural and “didn’t impact the integrity” of New York City’s oldest and most storied suspension bridge pic.twitter.com/i1mA9dZv7G

— CryptoCloud (@CryptoCloud_k) July 21, 2023