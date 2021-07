न्यूयॉर्क सिटी का ऑफर, कोरोना वैक्सीन की पहला डोज लेने पर मिलेगा 100 डॉलर कैश

न्यूयॉर्क. दुनिया में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं. कोरोना को हराने के लिए कई देशों में वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) लगवाने के लिए लोगों को तरह-तरह के आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं. अमेरिका के न्यूयॉर्क में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है. ऐसे में यहां के मेयर ने लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए बुधवार को खास ऑफर का ऐलान किया. यहां कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लेने वालों को 100 डॉलर (7 हजार 442 रुपये) दिए जाएंगे. ये ऑफर शुक्रवार से शुरू हो रहा है.

दरअसल, अमेरिका में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट बढ़ते केस के बीच वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए ऐसा ऑफर लाया गया है, ताकि लोग खासकर युवावर्ग वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए प्रेरित हो. इस बीच सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ऐंड प्रिवेंशन (CDC) ने मंगलवार से हाई रिस्क वाले इलाकों में वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए मास्क पहनना एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है.

फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के लिए अभी करना होगा इंतजार, जानें कारण

सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ऐंड प्रिवेंशन (CDC) डायरेक्टर रोशेल वेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मास्क पर लिए गए फैसले के बारे में बताया. उन्होंने इस दौरान यह बताया कि वैक्सीन असरदार है लेकिन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से आगे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है.

CDC के एक मैप से पता चलता है कि न्यूयॉर्क के सभी पांच काउंटी में कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर्याप्त स्तर पर है. इसलिए यहां कोरोना की गाइडलाइंस लागू हैं और वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है.

STARTING FRIDAY:

Get your first dose of the #COVID19 vaccine at a City run site and you’ll get $100.

It’s that simple.

➡️ https://t.co/V1jusyFv1K https://t.co/etaipgbCtd pic.twitter.com/w7V1nKrk9S

— NYC Mayor’s Office (@NYCMayorsOffice) July 28, 2021