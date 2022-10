अमेरिका में बढ़ रही है भारतीय उत्सवों की धूम, अब दुर्गा पूजा में शामिल होने पहुंचा यह बड़ा नेता

न्यूयॉर्क. भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों में दुर्गा पूजा ((Durga Puja) को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के साथ देश के राजनेता भी दुर्गा पूजा में जोर शोर से शामिल हो रहे हैं. न्यूयॉर्क में भारतीय समाज की ओर से आयोजित दुर्गा पूजा कार्यक्रम में शहर के मेयर एरिक एडम्स शामिल हुए. मेयर ने इस उत्सव के संदेश ‘बुराई पर अच्छाई की जीत’ पर जोर देते हुए कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में सबको इसकी तारीफ करनी चाहिए.

साथ ही एडम्स ने रविवार को अपने ट्वीट में कहा कि दुर्गा बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है. यह ऐसी चीज है, जिसकी हम सभी इस चुनौतीपूर्ण समय में सराहना कर सकते हैं. क्वींस में आज की रात शहर के बंगाली समुदाय के बीच शामिल होना खुशी और सम्मान की बात है.

Durga Puja celebrates the triumph of good over evil. That’s something we can all appreciate in these challenging times. What a joy and honor to join our city’s Bengali community in Queens tonight. pic.twitter.com/ZwrbNuzbd7

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) October 2, 2022