न्यूयॉर्क सबवे फायरिंगः आखिर उस एक मिनट में क्या हुआ? कैमरे की नजर में सामने आया मंजर

नई दिल्ली. न्यूयॉर्क (New York) के सबवे ( अंडरग्राउंड मेट्रो) में गोलीबारी की घटना ने सबको सन्न कर दिया है. हालांकि अमेरिका में गोलीबारी की घटना कोई नई बात नहीं है लेकिन सबवे के अंदर गोलीबारी से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है. सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो पोस्ट किए गए हैं जिनमें लोगों को बदहवास इधर से उधर करते हुए देखे जा रहे हैं. कई लोग खून से लथपथ है. कुछ लोग मेट्रो के फर्श पर गिरे हुए हैं. ऐसा लग रहा है जैसे मातम में हर तरफ अफरा तफरी और भय का माहौल है. एक वीडियो में देखा जा रहा है कि अचानक मेट्रो के अंदर से लोग बदहवासी में बाहर निकलने के लिए भाग रहे हैं. मेट्रो के अंदर धुआं-धुआं सा दिख रहा है.

एक मिनट के अंदर मेट्रो कोच खाली हो गया

लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध व्यक्ति ने गोलीबारी से पहले लोगों का ध्यान भटकाने के लिए स्मोक केनीस्टर का इस्तेमाल किया. वीडियो में स्मोक को देखा जा सकता है. आरटी न्यूज के मुताबिक मेट्रो में जो यात्री थे, वे सब गैस मास्क पहने बंदूकधारी के साथ बाहर निकलने के लिए अफरा तफरी में लगे हुए हैं. बंदूक की आवाज के बाद मेट्रो कोच में इस कदर भगदड़ मच गई कि सिर्फ एक मिनट के अंदर पूरा कोच खाली हो गया और हर तरफ बदहवासी की आलम छा गया. लोग जहां-तहां भागने लगे. पूरा माहौल पैनिक हो गया.वीडियो में देखा जा सकता है कि भगदड़ के माहौल में कुछ लोग जमीन पर गिर गए हैं. फर्श पर कई जगह खून के छीटें भी देखे जा सकते हैं. मेट्रो कोच से धुआं पूरे प्लेटफॉर्म को घेरने लगा है.

Video showing immediate aftermath of panic and a mad rush to flea the scene of #NewYork mass shooting and smoke grenade attack.

Suspect still on the run wearing gas mask and orange vest.

Now confirmed shooting happened inside train subway carriage while on the move. pic.twitter.com/UOpkkPmRX2

— Dave (@OfficerDave2) April 12, 2022