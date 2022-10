फ्रांसीसी लेखक Annie Ernaux को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार

वॉशिंगटन. साहित्य का नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है. फ्रांसीसी लेखक एनी एरनॉक्स को इस बार साहित्या का नोबेल पुरस्कार दिया गया है. एनी को उनकी किताब for the courage and clinical acuity के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. एनी की यह किताब व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है. साहित्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, पहली बार 1901 में स्वीडिश विद्वान समाजों के सदस्यों द्वारा दिया गया था. एनी एरनॉक्स ने फ्रेंच सहित अंग्रेजी में कई उपन्यास, नाटक और लेख लिखे हैं. उन्होंने कई फिल्मों की कहानी भी लिखी है.

स्वीडिश अकादमी के अनुसार, तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुलराजाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया गया था. साल 2020 में अमेरिकी कवि लुईस ग्लक को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्तार दिया गया था. अमेरिकी कवि लुईस ग्लक ने साहित्य के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता था. साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2018 पोलिश लेखक ओल्गा टोकारज़ुक को दिया गया था.

