वॉश‍िंगटन. भारत सरकार (Government of India) ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर घरेलू आपूर्ति (Domestic Supply) बढ़ाने और खुदरा कीमतों को न‍ियंत्र‍ण में रखने को लेकर गैर-बासमती सफेद चावल (Non-Basmati White Rice) के निर्यात पर 20 जुलाई को प्रतिबंध लगा दिया था. खाद्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि गैर-बासमती उसना चावल और बासमती चावल की निर्यात नीति में कोई बदलाव नहीं होगा. कुल निर्यात में दोनों किस्मों का हिस्सा बड़ा है. देश से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर-बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी लगभग 25 फीसदी है.

भारत सरकार के इस फैसले से अमेर‍िका (US) के तमाम बड़े स्‍टोर्स और क‍िराना दुकानों पर गैर-बासमती सफेद चावल की बड़ी क‍िल्‍लत हो गई है. लोगों को इसकी तलाश के ल‍िए तमाम स्‍टोर्स पर सर्च करना पड़ रहा है और इसके एक बैग को पाने के ल‍िए सुबह से शाम का वक्‍त लग जा रहा है. कई अमेर‍िकी नागर‍िकों ने अपनी पीड़ा बयान की है. इस चावल के न‍ि‍र्यात पर लगाए गए नए प्रत‍िबंध का बड़ा असर उन शहरों में महसूस किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी (Indian Diaspora) रहते हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताब‍िक अरुणा ने बताया क‍ि गैर-बासमती सफेद चावल सोना मसोरी ब्रांड उनकी सास और बेटे को बहुत पसंद है. सोना मसोरी चावल के लिए उन्होंने स्थानीय पटेल ब्रदर्स, अपना बाजार, लोटे प्लाजा और पूरे अमेरिका में अन्य दक्षिण एशियाई किराने की दुकानों पर तलाश की. इन स्‍टोर पर यह चावल आराम से मिल जाता था. लेक‍िन उनको बड़ी मुश्‍क‍िल से इतने स्‍टोर पर तलाश करने के बाद एक राइस बैग हास‍िल हुआ. इस पर अरुणा का कहना क‍ि उनके ल‍िए यह राहत वाली बात रही क‍ि इतना प्रयास करने के बाद खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा. अरुणा का कहना है क‍ि करीब 10 से अधिक दुकानों पर इसकी तलाश की थी. सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सोना मसोरी के एक बैग की तलाश शुरू की थी जोक‍ि आख‍िर में सामान्य कीमत से तीन गुना कीमत पर मिला.

