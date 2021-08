पैसेंजर ने फ्लाइट अटेंडेंट से की अश्लील हरकत, क्रू मेंबर्स ने ऐसे सिखाया सबक

वॉशिंगटन. कई मामलों में देखा गया है कि फ्लाइट (International Flight) में कुछ लोग एयरलाइन स्टाफ के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं. अमेरिका की एक फ्लाइट में क्रू मेंबर्स ने ऐसे ही एक पैसेंजर को सबक सिखाया है. अमेरिका की एयरलाइन फंट्रियर में एक शख्स को फ्लाइट की महिला अटेंडेंट के साथ अश्लील रहकत करने और फ्लाइट में अन्य क्रू-मेंबर के साथ हाथापाई करते देखा गया. जिसके बाद उस यात्री को सीट पर टेप से बांध दिया गया.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स को प्लाइट अटेंडेंट पर चिल्लाते और फ्लाइट में सफर कर रहे लोगों के साथ बूरा बर्ताव करते देखा जा सकता है. इसके अलावा दूसरे वीडियो में उसी शख्स को फ्लाइट की सीट पर टेप के जरिए बंधा हुआ भी देखा जा सकता है.

#frontier #frontierairlines crazy it happened right beside, me it’s crazy out here pic.twitter.com/YdjURlSb5p

