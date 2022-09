VIDEO: फ्लाइट में पैसेंजर्स भेज रहे थे न्यूड तस्वीरें, गुस्से में पायलट बोला- नहीं रुके तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे

नई दिल्ली. साउथवेस्ट एयरलाइंस के एक पायलट ने फ्लाइट में सवार पैसेंजर्स की हरकत से परेशान होकर फ्लाइट कैंसिल करने की चेतावनी दे डाली. इसके साथ ही उसने यात्रियों को फ्लाइट से उतार देने की वार्निंग भी दी. दरअसल मामला यह है कि कुछ पैसेंजर्स एयरड्रॉप (AirDrop) के माध्यम से पायलट को न्यूड तस्वीरें भेज रहे थे. पैसेंजर्स की इसी हरकत से पायलट गुस्सा हो गया. अब पायलट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सीनेट की एक रिपोर्ट के अनुसार घटना अगस्त के अंत में ह्यूस्टन के विलियम पी. हॉबी हवाई अड्डे से मैक्सिको के काबो सान लुकास की उड़ान के दौरान हुई. तभी पैसेंजर्स पायलट को न्यूड तस्वीरें भेजने लगे. इस पर पायलट ने इंटरकॉम पर चेतावनी दी. पायलट ने कहा कि अगर यात्रियों ने उसे तस्वीरें भेजना बंद नहीं किया तो वह मैक्सिको जाने वाली फ्लाइट को रोक देगा.

