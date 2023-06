वॉशिंगटन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया. अपने भाषण में पीएम मोदी ने भारत की बढ़ती ताकत, इकोनॉमी और दुनियाभर में फैले भारतीय समुदाय की मेहतन का जिक्र किया है. पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका की बुनियाद लोगों के बीच समानता से टिकी है. यहां लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं. उनमें से कुछ गर्व के साथ इस सदन में बैठे हैं. एक उनमें से उनके पीछे बैठी हैं. पीएम मोदी का इशारा कमला हैरिस की तरफ था.

कमला हैरिस भी भारतीय मूल की अमेरिकी हैं. वह अमेरिका की पहली भारतवंशी उपराष्ट्रपति भी हैं. कमला हैरिस का नाम लेते ही उपराष्ट्रपति मुस्कराने लगीं. इसके बाद पीएम ने आगे कहा कि समोसा कॉकस का जायका अब संसद में नजर आता है. मुझे उम्मीद है कि विविध भारतीय पकवान भी यहां नजर आएंगे.

#WATCH | The foundation of America was inspired by the vision of a nation of equal people…There are millions here who have roots in India, some of them sit proudly in this chamber and there is one behind me: Prime Minister Narendra Modi addressed the joint sitting of the US… pic.twitter.com/SN8l3eHx7j

