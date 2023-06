वॉशिंगटन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शिक्षा तथा कार्यबल पर भारत और अमेरिका की साझा प्राथमिकताओं को रेखांकित करने वाले एक कार्यक्रम में कहा कि विकास की गति को बनाए रखने के वास्ते दोनों देशों को प्रतिभा की ‘पाइपलाइन’ की जरूरत है. मोदी ने बुधवार को नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF) द्वारा आयोजित ‘स्किलिंग फॉर फ्यूचर इवेंट’ में हिस्सा लिया, जहां उनकी मेजबानी प्रथम महिला जिल बाइडन (Jill Biden) ने की.

प्रधानमंत्री ने शिक्षा, अनुसंधान तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डाला. पीएम मोदी ने कहा क‍ि यहां युवा तथा रचनात्मक सोच की समझ वाले लोगों के साथ बातचीत करने का मौका पाकर, मैं वास्तव में खुश हूं. भारत एनएसएफ के साथ मिलकर कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है. मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रथम महिला जिल बाइडन का शुक्रिया अदा करता हूं.

प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के कौशल मिशन के बारे में कहा कि युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा, कौशल तथा नवाचार का होना जरूरी है और भारत ने इस दिशा में काम किया है. मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) शिक्षा और कौशल को साथ लेकर आई है. कौशल मिशन के तहत 5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया और अन्य 1.5 करोड़ लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा ‘ब्लॉकचेन’ जैसी नवीनतम तथा उभरती प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि विकास की गति को बनाए रखने के लिए ‘भारत और अमेरिका को प्रतिभा की ‘पाइपलाइन’ सुनिश्चित करना जरूरी है’ और उनका लक्ष्य इस दशक को ‘तकनीकी दशक’ के रूप में मनाना है.

