नई दिल्‍ली. नौवें योग दिवस के अवसर पर संयुक्‍त राष्‍ट्र में आयोजित एक योगशाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है. वो दुनिया के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्‍होंने इतनी बड़ी संख्‍या में विदेशी डेलीगेट्स के समक्ष योग किया है. संयुक्‍त राष्‍ट्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ही उन्‍हें इस उपलब्धि के लिए अवॉर्ड भी दिया गया.

Guinness world record for most nationalities in a Yoga session created at the Yoga Day event led by PM Narendra Modi, at the UN headquarters in New York.

#InternationalDayofYoga2023 pic.twitter.com/Xvh1sbKmft

— ANI (@ANI) June 21, 2023