नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन दिवसीय आधिकारिक अमेरिका यात्रा के तहत न्‍यूयॉर्क पहुंच गए हैं. इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री टेस्‍ला कंपनी के मालिक एलन मस्‍क सहित अन्‍य उद्योगपतियों से मिलेंगे. प्रधानमंत्री के अजेंडे में कई अर्थशास्‍त्री, वैज्ञानिक, विद्वान, शिक्षाविद और स्वास्थ्य विद भी शामिल हैं. भारत के पीएम की यह यात्रा कई मामलों में अहम है. मोदी जी बुधवार को योग दिवस के मौके पर न्‍यूयार्क में यूनाइटेड नेशन के हेडक्‍वार्टर में आयोजित समारोह का हिस्‍सा बनेंगे. उनकी अमेरिका के राष्‍ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात का भी हर किसी को इंतजार है. कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच इस मुलाकात के दौरान बातचीत होना तय है. भारत यूएस के साथ रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी डील साइन करने जा रहा है.

न्‍यूयॉर्क पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले एयरपोर्ट पर भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की. बड़ी संख्‍या में एयरपोर्ट पहुंचे समर्थक हाथों में भारतीय तिरंगा लिए नजर आए. मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए लोगों के काफी नजदीक पहुंच गए. उन्‍होंने लोगों से हाथ भी मिलाया। कुछ लोग भारतीय पीएम के साथ सेल्‍फी लेते हुए दिखे. इस दौरान सुरक्षाकर्मी उनके आसपास नजर आए.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives in New York on first leg of his official State visit to the United States

During his visit to New York, PM will meet CEOs, Nobel laureates, economists, artists, scientists, scholars, entrepreneurs, academicians,health sector… pic.twitter.com/fZeWUo2ttU

