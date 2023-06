न्यूयॉर्क. टेस्ला के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क ने मंगलवार को कहा कि इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी भारत में ‘जितनी जल्दी संभव हो सके’ निवेश करना चाहता है. तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मस्क ने ये बात कही. एक सूत्र ने पहले रॉयटर्स को बताया था कि मस्क भारत में विनिर्माण केंद्र स्थापित करने की योजना के बारे में पीएम मोदी को जानकारी देंगे.

भारत में टेस्ला की निवेश करने की योजना के बारे में पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर मस्क ने कहा, ‘मुझे विश्वास है कि टेस्ला भारत में होगी और यह जल्द से जल्द मुमकिन होगा.’ उन्होंने आगे कहा, ‘मैं प्रधानमंत्री को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद है कि हम निकट भविष्य में कुछ घोषणा करने में सक्षम होंगे.’

#WATCH | Tesla and SpaceX CEO Elon Musk, says “I’m incredibly excited about the future of India. India has more promise than any large country in the world. He (PM Modi) really cares about India as he’s pushing us to make significant investments in India. I am a fan of Modi. It… pic.twitter.com/lfRNoUQy3R

समाचार एजेंसी एएनआई के एक वीडियो के अनुसार, मस्क ने कहा कि वह पीएम मोदी के ‘प्रशंसक’ हैं और प्रधानमंत्री ने कई साल पहले कैलिफोर्निया में एक टेस्ला कारखाने का दौरा किया था. उन्होंने कहा, ‘मैं भारत के भविष्य को लेकर अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हूं. भारत में दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में अधिक संभावनाएं हैं. पीएम मोदी वास्तव में भारत के बारे में परवाह करते हैं क्योंकि वह हमें भारत में जरूरी निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो कुछ ऐसा है जो हम करना चाहते हैं. हम सिर्फ सही समय की तलाश में है.’

#WATCH | Tesla and SpaceX CEO Elon Musk, says “I can say he (PM Modi) really wants to do the right things for India. He wants to be open, he wants to be supportive of new companies and make sure it accrues to India’s advantage… I’m tentatively planning to visit India again next… pic.twitter.com/7Et2nIX3ts

— ANI (@ANI) June 20, 2023