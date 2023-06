PM मोदी के अलावा व्हाइट हाउस के स्टेट डिनर में कौन-कौन शामिल हुए, देखें वीडियो

वॉशिंगटन. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित हो रहे राजकीय रात्रिभोज (स्टेट डिनर) में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और आनंद महिंद्रा सहित करीब 400 मेहमान शामिल हैं. भारतीय मूल के दिग्गज सुंदर पिचाई, सत्या नडेला और इंद्रा नूई के अलावा एप्पल के सीईओ टिम कुक भी मेहमानों की लिस्ट में हैं.

स्टेट डिनर में भाग लेने वाले भारत सरकार के प्रतिनिधियों में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा शामिल हैं. विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी और भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी भी वहां मौजूद होंगे.

#WATCH | Washington, DC: State Dinner underway at the White House. pic.twitter.com/lrdpBZ1so5

भारतीय मूल के अमेरिकी प्रतिनिधि रो खन्ना और राजा कृष्णमूर्ति, ज़ेरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ और प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर राल्फ लॉरेन राजकीय रात्रिभोज में आने वाले अन्य मेहमानों में शामिल हैं.

#WATCH | Google CEO Sundar Pichai arrives at the White House for the State dinner. pic.twitter.com/BrwzGHj1ar

— ANI (@ANI) June 22, 2023