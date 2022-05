टोक्यो में मोदी-बाइडन की हुई मुलाकात, PM बोले- भारत-अमेरिका के बीच भरोसे की साझेदारी

टोक्यो. जापान की राजधानी टोक्यो में मंगलवार को क्वाड समिट (Quad Summit) का आयोजन हुआ. इस समिट के बाद भारत-अमेरिका ने द्वीपक्षीय मीटिंग की. मीटिंग से पहले जो बाइडन (Joe Biden) ने पीएम मोदी (PM Narendra Modi) की तारीफ भी की. उन्होंने कहा गया कि मोदी ने कोरोना संकट को अच्छे से हैंडल किया वहीं महामारी से निपटने में चीन विफल रहा.

वहीं, मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी सही मायने में एक विश्वास की साझेदारी है. कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस विश्वास के रिश्ते को मज़बूत किया है. हमारे बीच व्यापार और निवेश में भी लगातार विस्तार हो रहा है. हालांकि, यह हमारी ताक़त से बहुत कम है.’

#WATCH | “Mr Prime Minister, there is so much that our countries can and will do together. I’m committed to make US-India partnership among the closest we have on earth,” says US President Joe Biden in a bilateral meeting with PM Narendra Modi, in Tokyo, Japan. pic.twitter.com/FkMF3pqzoo

