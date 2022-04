पेंटागन में राजनाथ सिंह का जोरदार स्वागत, अमेरिकी सैनिकों ने बजाई 'जन गण मन' की धुन; देखें Video

वाशिंगटन . रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सोमवार को अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में तब विशिष्ट सम्मान दिया गया जब वह अपने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए वहां पहुंचे. राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ सोमवार को भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए रविवार को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पहुंचे. यह बाइडन प्रशासन के कार्यकाल में पहली 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता है जिसकी मेजबानी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ऑस्टिन ने की है. पेंटागन में इसके नदी किनारे वाले ऐतिहासिक प्रवेश द्वार पर विशिष्ट सम्मान के बाद राजनाथ सिंह और ऑस्टिन ने भवन के अंदर प्रवेश किया जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों, व्यापार, हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और रूस-यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि में वैश्विक स्थिति पर चर्चा की.

यह विशिष्ट सम्मान बेहद खास अतिथियों को दिया जाता है. सामान्य सम्मान के तहत अतिथियों का पेंटागन की सीढ़ियों पर सम्मान किया जाता है और हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया जाता है. वहीं, विशिष्ट सम्मान के तहत दोनों देशों के राष्ट्रगान बजाए जाते हैं. 11 से 14 अप्रैल तक उनका अमेरिका का दौरा है. राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर वाशिंगटन में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ 2+2 संवाद करेंगे. यह दोनों देशों के रक्षा व विदेश मंत्रियों के बीच होती है. अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अमेरिकी नेतृत्व से चर्चा करेंगे.

#WATCH | India-US 2+2 Talks: US Secretary of Defense Lloyd J Austin III welcomes Defence Minister Rajnath Singh in an enhanced honour cordon ceremony at the Pentagon, Washington DC pic.twitter.com/U8mpFIKUly

— ANI (@ANI) April 11, 2022