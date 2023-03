पेंटागन में भी भारत का बजा डंका! कौन हैं रवि चौधरी? जिन्हें जो बाइडन ने दिया अहम पद

वाशिंगटन. भारत और भारतीयों का दबदबा दुनिया के हर कोने में है. अब एक और भारतीय-अमेरिकी को राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) के प्रशासन ने अहम पद दिया है. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की सीनेट ने बुधवार को भारतीय-अमेरिकी रवि चौधरी (Ravi Chaudhary) को वायु सेना के सहायक रक्षा सचिव के रूप में पुष्टि की है. बता दें कि यह पद पेंटागन (Pentagon) में शीर्ष नागरिक नेतृत्व के पदों में से एक है.

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार पूर्व वायु सेना अधिकारी के नामांकन की पुष्टि करने के लिए सीनेट ने विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के एक दर्जन से अधिक वोटों के साथ 65-29 वोट दिए. चौधरी पहले अमेरिकी परिवहन विभाग में सीनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य कर चुके हैं. जहां वे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) में एडवांस्ड प्रोग्राम्स एंड इनोवेशन, ऑफिस ऑफ कमर्शियल स्पेस के निदेशक थे.

United States Senate has confirmed Indian-American Ravi Chaudhary as Assistant Secretary of Defense for Air Force, one of top civilian leadership positions in Pentagon.

— Press Trust of India (@PTI_News) March 16, 2023