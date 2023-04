'क्या 5 देशों को दूसरों की तुलना में...' UNSC में भारत ने वीटो पावर पर उठाए सवाल, स्थायी सदस्यता पर भी दिया जोर

न्यूयॉर्क. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सोमवार को ‘संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों की रक्षा के माध्यम से प्रभावी बहुपक्षवाद’ पर खुली बहस की गई. इस दौरान भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज (Ruchira Kamboj) ने वीटो पावर पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘क्या 5 देशों को दूसरों की तुलना में अधिक योग्य बनाने वाले चार्टर का बचाव करके ‘प्रभावी बहुपक्षवाद’ का अभ्यास किया जा सकता है. जो 5 देशों को दूसरों की तुलना में अधिक योग्य बनाता है और उन 5 में से प्रत्येक को शेष 188 सदस्य देशों की सामूहिक इच्छा को अनदेखा करने की शक्ति प्रदान करता है?’

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार रुचिरा कंबोज ने आगे कहा, ‘यहां तक कि जब हम इस मुद्दे पर बहस करते हैं और चाहते हैं कि ‘प्रभावी बहुपक्षवाद’ प्रबल हो, तो हम सामूहिक रूप से बहुपक्षीय प्रणाली की अपर्याप्तताओं से अवगत हैं जो समकालीन चुनौतियों का जवाब देने में विफल रही है, चाहे वह कोविड महामारी हो या मौजूदा यूक्रेन में संघर्ष.’

#WATCH| Can we practice ‘effective multilateralism’ by defending a Charter that makes 5 nations more equal than others &provides to each of those 5 the power to ignore the collective will of remaining 188 member states?: Ruchira Kamboj, India’s Permanent Rep to UN

