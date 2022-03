Ukraine War: यूक्रेन में सैनिक भेजने से US का फिर से इनकार, कहा-हमारी कोशिश विश्व युद्ध रोकना

वॉशिंगटन. रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध (Russia-Ukraine War) के दो हफ्ते हो गए हैं और अभी भी इस लड़ाई के थमने के संकेत नहीं मिल रहे हैं. इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी (White House Press Secretary Jen Psaki) ने गुरुवार को कहा कि रूस (Russia) के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका का यूक्रेन (Ukraine) में सैनिकों को भेजने का कोई इरादा नहीं है. साथ ही कहा कि हमारा आकलन इस पर आधारित है कि विश्व युद्ध को कैसे रोका जाए.

यूक्रेन को आर्थिक मदद दे रहा अमेरिका

हालांकि, अमेरिका यूक्रेन में सेना भले ही न भेज रहा हो, लेकिन वह आर्थिक तौर पर यूक्रेन की मदद कर रहा है. ऐसे में अमेरिका के 1.5 खरब डॉलर के बजट में यूक्रेन की सहायता राशि को बढ़ाकर 14 अरब करने का प्रस्ताव है. यूक्रेन की मदद करने को लेकर डेमाक्रेटिक और रिपब्लिकन सदस्य साथ हैं. बता दें कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है.

वार्ताकारों ने बताया कि क्षेत्र को सैन्य, मानवीय और आर्थिक मदद के लिए पैकेज सोमवार के 12 अरब डॉलर से बढ़ाकर 14 अरब डॉलर कर दिया है जबकि राष्ट्रपति जो बाइडन ने पिछले सप्ताह मदद राशि 10 अरब डॉलर करने का अनुरोध किया था. व्हाइट हाउस में बाइडन ने कहा, ‘‘हम उनका (यूक्रेन का) अत्याचार, दमन, हिंसा की कार्रवाई के खिलाफ समर्थन करने जा रहे हैं.”

कमला हैरिस ने जाहिर की नाराजगी

उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के पूर्वी पक्ष के सहयोगियों के समर्थन के लिए वारसॉ में मौजूद हैरिस ने बुधवार को मैटरनिटी अस्पताल में बमबारी और खून से लथपथ गर्भवती महिलाओं के दृश्यों पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और हम सभी को इसे देखना चाहिए. हैरिस के बगल में खड़े पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने कहा कि हमें ये स्पष्ट है कि यूक्रेन में रूसी युद्ध अपराध कर रहे हैं.

The United States has no intention of sending our military troops to Ukraine to fight a war against Russia… Our assessment is based on is how to prevent a world war: White House Press Secretary Jen Psaki pic.twitter.com/oGszAdGlIS

— ANI (@ANI) March 10, 2022