Russia-Ukraine War: रूस को लेकर भारत के रुख पर US नाराज, बताया अब कैसे हैं दोनों देशों के रिश्ते?

वॉशिंगटन. यूक्रेन पर रूस के हमले (Russia-Ukraine War) लगातार जारी हैं. जहां अमेरिका समेत तमाम देशों ने रूस पर इस हमले को लेकर कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. वहीं, भारत अभी तक इस मामले में तटस्थ रहा है. ऐसे में अमेरिका ने अपनी नाराजगी जताई है. भारत के साथ अमेरिका (India-America Relation) के संबधों को लेकर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता नेड प्राइस (Ned Price) ने बड़ा बयान दिया है. नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका अब भारत के लिए पसंद का सहयोगी (चुनिंदा मुद्दों का भागीदार) है.

न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान नेड प्राइस ने ये बातें कही. एएनआई ने उनसे सवाल किया कि क्या सभी क्वाड पार्टनर रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को लेकर तालमेल बिठा रहे हैं या नहीं. इसपर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट (विदेश मंत्रालय) के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, “जब साझा हितों की बात आती है, तो हम भारत के भागीदार हैं… लेकिन अब हालात कुछ अलग हैं. अब अमेरिका भारत के लिए पसंद का साथी है.”

#WATCH | Responding to ANI’s question on whether or not all QUAD partners are in sync with India’s historic relationship with Russia, US State Dept Spox Ned Price said, “We’re a partner of India when it comes to shared interests…US is a partner of choice for India now.” pic.twitter.com/z8g5ybnCOi

