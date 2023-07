वॉशिंगटन: अमेरिका (America) और रूस (Russia) के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं. रूस ने अमेरिका को फिर आंख दिखाई है. रूसी लड़ाकू विमान ने सीरिया के ऊपर अमेरिकी ड्रोन पर हमला किया है. अमेरिकी सेना ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘एक रूसी विमान ने सीरिया के ऊपर हमारे ड्रोन पर फायरिंग की और उसके प्रोपेलर को क्षतिग्रस्त कर दिया.’

यूएस एयर फ़ोर्स सेंट्रल के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्स ग्रिनकेविच ने एक बयान में खुलासा किया, ‘रविवार को, रूसी लड़ाकू विमान ने अमेरिकी मिशन में बाधा डालने की पूरी कोशिश की. अमेरिका के ISIS को हराने के मिशन पर रूस ने खतरनाक तरीके से यूएस MQ-9 ड्रोन के करीब उड़ान भरी, उसे परेशान किया और सीधे ऊपर की स्थिति से फ्लेयर्स तैनात किए और एक फ्लेयर्स से हमला किया. दोनों के बीच केवल कुछ मीटर की ही दूरी थी. हालांकि, पायलट दल ड्रोन को उसके घरेलू बेस तक सुरक्षित पहुंचाने में सक्षम था.’

On July 23 Russian military aircraft deployed flares, damaging a U.S. MQ-9 while conducting a defeat-ISIS mission. For the full statement by Lt. Gen. Alex Grynkewich, Commander, 9th AF (AFCENT) visithttps://t.co/5cQm8MQ6aQ@CENTCOM @DeptofDefense @usairforce @CJTFOIR pic.twitter.com/ViVTI3P05i

— US AFCENT (@USAFCENT) July 25, 2023