वेंटिलेटर से हटाए गए रुश्दी, कर सकते हैं बात, हमलावर ने नहीं माना अपराध

न्यूयॉर्क. 75 वर्षीय प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी (Salman Rushdie) को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है. रुश्दी पर शुक्रवार न्यूयॉर्क में एक मंच पर भाषण के दौरान चाकू से हमला किया गया था. जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. वे पूरी तरह खून से लथपथ थे. अस्पताल में बताया गया कि उनका लीवर क्षतिग्रस्त हो गया था और एक आंख खोने की संभावना भी बनी हुई थी.

वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार सलमान रुश्दी के एजेंट एंड्रयू वायली (Andrew Wylie) ने इस बात की जानकारी दी है कि रुश्दी को वेंटीलेटर से हटा दिया गया है और अब वह बात करने में भी सक्षम हो सकते हैं. जबकि न्यूयॉर्क पुलिस ने एक बयान में कहा कि रुश्दी पर चाकू से हमला करने वाले 24 वर्षीय हादी मतार को शनिवार को रिमांड पर चौटाउक्वा काउंटी जेल लाया गया. न्यूयॉर्क की अदालत में आरोपी ने लगाए गए आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का दावा किया है.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया ट्वीट

रुश्दी पर हुए इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी व्यापक रूप से निंदा हुई. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट किया कि ‘सर सलमान रुश्दी को छुरा घोंपा गया. अभी मेरी संवेदनाएं उनके चाहने वालों के साथ हैं. हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि वह ठीक हैं.’ वहीं ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने भी कहा है कि ‘सलमान रुश्दी पर हुए हमले के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं. अभिव्यक्ति की स्वतंत्र मूल है. जिसे हम प्रिय मानते हैं. इसे काम करने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए.’

Appalled that Sir Salman Rushdie has been stabbed while exercising a right we should never cease to defend.

Right now my thoughts are with his loved ones. We are all hoping he is okay.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 12, 2022